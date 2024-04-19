Чибриков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

«Виннипег» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Счет стал 3:2.

На 6-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Никита Чибриков. Для 21-летнего россиянин этот гол стал первым в своем дебютном матче в североамериканской лиге.

В этом сезоне АХЛ Чибриков набрал 46 (17+29) очков в 69 матчах регулярного чемпионата.

Российский форвард был задрафтован «Виннипегом» на драфте 2021 года под 50-м общим номером.