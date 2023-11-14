Ковальчук уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что разговоры не влияют на Овечкина, он такой хоккеист, который может за пять игр забить десять голов. Команда идет в зоне плей-офф, есть свои проблемы, идет перестройка. Овечкин очки набирает, ведет команду за собой, уверен, что он побьет рекорд», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

На счету Овечкина 826 голов в 1360 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки (894) россиянину осталось забросить 68 шайб.

Контракт 38-летнего россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Общую сумму соглашения составляет 47,5 миллиона долларов.