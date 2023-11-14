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Сегодня, 13:55

Ковальчук уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что разговоры не влияют на Овечкина, он такой хоккеист, который может за пять игр забить десять голов. Команда идет в зоне плей-офф, есть свои проблемы, идет перестройка. Овечкин очки набирает, ведет команду за собой, уверен, что он побьет рекорд», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

На счету Овечкина 826 голов в 1360 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки (894) россиянину осталось забросить 68 шайб.

Контракт 38-летнего россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Общую сумму соглашения составляет 47,5 миллиона долларов.

Александр Овечкин. Сколько рекордов Гретцки осталось побить Овечкину?

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Илья Ковальчук
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 14 11 3 23
2 Каролина 15 9 6 18
3 Вашингтон 13 7 6 16
4 Нью-Джерси 13 7 6 15
5 Филадельфия 15 7 8 15
6 Питтсбург 13 7 6 14
7 Айлендерс 14 5 9 13
8 Коламбус 15 4 11 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 11 3 24
2 Флорида 14 9 5 19
3 Детройт 15 8 7 18
4 Торонто 15 8 7 18
5 Тампа-Бэй 15 6 9 16
6 Монреаль 15 7 8 16
7 Баффало 15 7 8 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 14 10 4 21
2 Колорадо 14 9 5 18
3 Виннипег 14 7 7 16
4 Сент-Луис 13 7 6 15
5 Аризона 14 7 7 15
6 Миннесота 15 5 10 12
7 Чикаго 13 5 8 10
8 Нэшвилл 14 5 9 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 12 3 25
2 Ванкувер 15 11 4 23
3 Лос-Анджелес 14 8 6 19
4 Анахайм 14 8 6 16
5 Сиэтл 16 5 11 13
6 Калгари 14 4 10 10
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Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 15 25
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 14 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 23
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 15 13
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 15 12
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 14 11
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Джереми Суэймен

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Бостон

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Адин Хилл

Вегас

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