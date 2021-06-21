НХЛ разработает вариант календаря с учетом паузы на Олимпиаду

Национальная хоккейная лига разработает два варианта календаря на следующий сезон.

Один из них будет учитывать паузу на Олимпиаду, если хоккеистов клубов НХЛ все же поедут на Игры в Пекин, пишет в Twitter журналист Джон Шэннон.

Планируется, что регулярный чемпионат сезона-2021/22 в любом случае стартует 12 октября.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.