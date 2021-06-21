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НХЛ разработает вариант календаря с учетом паузы на Олимпиаду

19:51
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Национальная хоккейная лига разработает два варианта календаря на следующий сезон.

Один из них будет учитывать паузу на Олимпиаду, если хоккеистов клубов НХЛ все же поедут на Игры в Пекин, пишет в Twitter журналист Джон Шэннон.

Планируется, что регулярный чемпионат сезона-2021/22 в любом случае стартует 12 октября.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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