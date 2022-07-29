Плющев назвал причину 70-го места Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал низкое место форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших игроков НХЛ.

«Вы знаете, я никогда не занимался составлением рейтингов. Никогда не считал, что это определяет уровень и класс игрока. Ну а то, что даже по такой убогой сетке, которую придумал этот журналист, уверен, что Овечкин точно должен быть не в топ-70, а гораздо выше. Но это, наверно, отрыжки всеобщей политики, которая идет в отношении России и российских спортсменов в целом», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Рейтинг представил американский журналист Action Network Чэйз Маккаллум. Он составил список из 100 лучших хоккеистов НХЛ, которые играют сейчас, и разместил Овечкина на 70-е место.

36-летний российский нападающий — девятикратный обладатель приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата, обладатель других индивидуальных призов.

В 2018 году Овечкин завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли и был назван самым ценным игроком плей-офф.