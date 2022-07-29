Плющев назвал причину 70-го места Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал низкое место форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших игроков НХЛ.
«Вы знаете, я никогда не занимался составлением рейтингов. Никогда не считал, что это определяет уровень и класс игрока. Ну а то, что даже по такой убогой сетке, которую придумал этот журналист, уверен, что Овечкин точно должен быть не в топ-70, а гораздо выше. Но это, наверно, отрыжки всеобщей политики, которая идет в отношении России и российских спортсменов в целом», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».
Рейтинг представил американский журналист Action Network Чэйз Маккаллум. Он составил список из 100 лучших хоккеистов НХЛ, которые играют сейчас, и разместил Овечкина на 70-е место.
36-летний российский нападающий — девятикратный обладатель приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата, обладатель других индивидуальных призов.
В 2018 году Овечкин завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли и был назван самым ценным игроком плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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