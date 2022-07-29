Назем Кадри может подписать контракт с «Калгари»

Нападающий Назем Кадри хочет продолжить карьеру в клубе-претенденте на Кубок Стэнли, сообщает SportsNet. В это межсезонье форвард стал свободным агентом.

По данным источника, 31-летний канадец может подписать контракт с «Калгари», который нуждается в игроке нападения после ухода Джонни Годро.

Вместе с этим Кадри рассматривает вариант с продление контракта с «Колорадо», с которым он стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

Нападающий был выбран на драфте НХЛ в 2009 году под общим 7-м номером.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Кадри 71 матч и набрал (28+59) 87 очков.

В минувшем плей-офф 31-летний канадец провел 16 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков. В том числе он забросил победную шайбу в овертайме четвертого матча финальной серии.