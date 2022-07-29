Назем Кадри хочет подписать контракт с претендентом на Кубок Стэнли. Среди вариантов — «Калгари»
Нападающий Назем Кадри хочет продолжить карьеру в клубе-претенденте на Кубок Стэнли, сообщает SportsNet. В это межсезонье форвард стал свободным агентом.
По данным источника, 31-летний канадец может подписать контракт с «Калгари», который нуждается в игроке нападения после ухода Джонни Годро.
Вместе с этим Кадри рассматривает вариант с продление контракта с «Колорадо», с которым он стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне.
Нападающий был выбран на драфте НХЛ в 2009 году под общим 7-м номером.
В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Кадри 71 матч и набрал (28+59) 87 очков.
В минувшем плей-офф 31-летний канадец провел 16 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков. В том числе он забросил победную шайбу в овертайме четвертого матча финальной серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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