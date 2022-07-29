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Сегодня, 10:40

Назем Кадри хочет подписать контракт с претендентом на Кубок Стэнли. Среди вариантов — «Калгари»

Назем Кадри может подписать контракт с «Калгари»
Руслан Минаев
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Нападающий Назем Кадри хочет продолжить карьеру в клубе-претенденте на Кубок Стэнли, сообщает SportsNet. В это межсезонье форвард стал свободным агентом.

По данным источника, 31-летний канадец может подписать контракт с «Калгари», который нуждается в игроке нападения после ухода Джонни Годро.

Вместе с этим Кадри рассматривает вариант с продление контракта с «Колорадо», с которым он стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

Нападающий был выбран на драфте НХЛ в 2009 году под общим 7-м номером.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Кадри 71 матч и набрал (28+59) 87 очков.

В минувшем плей-офф 31-летний канадец провел 16 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков. В том числе он забросил победную шайбу в овертайме четвертого матча финальной серии.

Джонни Годро
Назем Кадри
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НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Колорадо Эвеланш
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