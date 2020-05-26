Бывший главный тренер «Далласа» признал, что его уволили справедливо

Бывший главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери, который был уволен из клуба из-за пристрастия к алкоголю, признал, что это решение было справедливым.

— Сейчас я сосредоточен на себе и своей семье, — цитирует Монтгомера The Athletic. — Считаю, что увольнение было заслуженным. Я не заслуживал получать деньги за то, что делал.

Я достиг дна, и это помогло мне. И за это я благодарен «Старз». У меня есть здоровье, есть семья, я не потерял близких друзей.

К сожалению, раньше я иногда делал неправильные вещи. Теперь пришло время поступать правильно.