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Бывший главный тренер «Далласа» признал, что его уволили справедливо

08:34
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Бывший главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери, который был уволен из клуба из-за пристрастия к алкоголю, признал, что это решение было справедливым.

— Сейчас я сосредоточен на себе и своей семье, — цитирует Монтгомера The Athletic. — Считаю, что увольнение было заслуженным. Я не заслуживал получать деньги за то, что делал.

Я достиг дна, и это помогло мне. И за это я благодарен «Старз». У меня есть здоровье, есть семья, я не потерял близких друзей.

К сожалению, раньше я иногда делал неправильные вещи. Теперь пришло время поступать правильно.

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