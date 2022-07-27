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Американский журналист поставил Овечкина на 80-е место в списке лучших игроков НХЛ. Кучеров — 6-й, Капризов — 15-й

Американский журналист поставил Овечкина на 80-е место в списке лучших игроков НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Корреспондент сайта Action Network Чэйз Маккаллум составил список из 100 лучших хоккеистов НХЛ, которые играют сейчас. Вратари не учитывались.

В список вошли пятеро российских игроков: Никита Кучеров их «Тампы» расположился на 6-й строчке, Кирилл Капризов из «Миннесоты» — на 15-й, Павел Бучневич из «Сент-Луиса» — на 39-й, Валерий Ничушкин из «Колорадо» — на 79-й. Худшим из россиян стал Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон». Он занял 80-е место.

Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте — защитник «Колорадо» Кейл Макар, а замкнул тройку нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Александр Овечкин
Валерий Ничушкин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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