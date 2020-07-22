Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в видеоконференции признался, что ему важно оказаться в тройке лучших в борьбе за «Харт Трофи». Также россиянин получил награду MVP по версии игроков «Тед Линдсей Эворд».

— Это очень важно для меня, на самом деле, — сказал Панарин. — Конечно, был крайне удивлен, узнав об обеих номинациях. Особо не концентрировался на трофеях и, когда закончился сезон, честно говоря, даже не рассчитывал, что буду номинирован на какие-то награды, поэтому очень сильно удивился, что нахожусь в финалистах и на предыдущую награду («Тед Линдсей Трофи»), и на «Харт Трофи». Для меня это важно, но в большей степени для моих родных это хорошая новость. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Артемия Панарина