Быков раскритиковал Гашека: «Пробивает себе дорогу в политику!»

Быков поделился мнением о заявлении Гашека, который раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» высказался о заявлении Доминика Гашека, который раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов в выставочных матчах в Чехии.

«Пробивает себе дорогу в политику! Как бульдозер! Привык быть на виду, вот и ищет место себе, чтобы реализоваться и не быть забытым», — сказал Быков «СЭ».

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии. Тогда Гашек предупредил, что Минестерство выступает против участия россиян.

7 и 8 октября в Праге прошли два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».