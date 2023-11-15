Буре — о россиянах в НХЛ: «Если ты свое дело исполняешь лучше всех в мире, то какая разница, откуда ты»

Бывший российский форвард Павел Буре объяснил, почему в НХЛ держатся позиции не выгонять российских хоккеистов.

«Потому что НХЛ — это частная лига. И зачем же частная организация будет выгонять хороших работников, которыми являются российские хоккеисты? Они же выдержали конкуренцию, пробились наверх в этом большом бизнесе. Поэтому такое отношение — как к хорошему и профессиональному сотруднику. Если ты свое дело исполняешь лучше всех в мире, то какая разница, откуда ты? Если повар готовит лучше всех в мире, то какая разница, откуда он — из Швеции или Никарагуа? Я просто буду есть его блюда, уважая его кухню», — цитируют «Известия» Буре.