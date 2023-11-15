Буре — о россиянах в НХЛ: «Если ты свое дело исполняешь лучше всех в мире, то какая разница, откуда ты»
Бывший российский форвард Павел Буре объяснил, почему в НХЛ держатся позиции не выгонять российских хоккеистов.
«Потому что НХЛ — это частная лига. И зачем же частная организация будет выгонять хороших работников, которыми являются российские хоккеисты? Они же выдержали конкуренцию, пробились наверх в этом большом бизнесе. Поэтому такое отношение — как к хорошему и профессиональному сотруднику. Если ты свое дело исполняешь лучше всех в мире, то какая разница, откуда ты? Если повар готовит лучше всех в мире, то какая разница, откуда он — из Швеции или Никарагуа? Я просто буду есть его блюда, уважая его кухню», — цитируют «Известия» Буре.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|15
|4
|11
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|6
|Монреаль
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|14
|10
|4
|21
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|14
|8
|6
|16
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|15.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|- : -
|15.11
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|15.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|- : -
|15.11
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|- : -
|15.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|- : -
|15.11
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|- : -
|15.11
|04:00
|
Виннипег – Нью-Джерси
|- : -
|15.11
|04:00
|
Даллас – Аризона
|- : -
|15.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76