Бобровский вошел в число лучших вратарей недели в НХЛ

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вошел в число лучших голкиперов недели в НХЛ, сообщается на официальной странице лиги в соцсети X.

На прошлой неделе россиянин в составе «Пантерз» одержал 4 победы в 4 матчах регулярки.

В четверку лучших голкиперов недели в лиге попали Джейк Эттинджер («Даллас»), Джозеф Уолл («Торонто») и Маккензи Блэквуд («Сан-Хосе»).

В матче с «Детройтом» (2:0) 2 ноября Бобровский был признан первой звездой.