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Бучневич в матче с «Вашингтоном» в меньшинстве забросил шайбу в пустые ворота

06:26
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».

На 57-й минуте форвард «блюзменов» Павел Бучневич забросил шайбу в пустые ворота, при этом команда играла в меньшинстве. Счет стал 5:1 в пользу «Сент-Луиса».

Для Бучневича это второй гол и третье очко в матче.

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Сергей Разин все материалы автора
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