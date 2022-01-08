Бучневич в матче с «Вашингтоном» в меньшинстве забросил шайбу в пустые ворота

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».

На 57-й минуте форвард «блюзменов» Павел Бучневич забросил шайбу в пустые ворота, при этом команда играла в меньшинстве. Счет стал 5:1 в пользу «Сент-Луиса».

Для Бучневича это второй гол и третье очко в матче.