Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-3»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» со счетом 5:1.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, еще один гол на счету Ивана Барбашева. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-3», у Евгения Кузнецова «-2», у Дмитрия Орлова «-1».

Перед третьим периодом вратарь столичного клуба Илья Самсонов был заменен на Закари Фукале при счете 1:4. Россиянин отразил 12 бросков по воротам.

После этого матча «Сент-Луис» с 45 очками занимает третье место в Западной конференции, «Вашингтон» с 48 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Спронг — 6 (Протас, ван Римсдайк), 2:02 — 0:1. Крюг — 6 (Томас, Кайру), 12:10 — 1:1. Бучневич — 12 (Сканделла, О`Райлли), 29:08 — 2:1. Сундквист — 2 (Фолк, Саад), 37:20 — 3:1. Барбашев — 13 (Бучневич, О`Райлли), 39:59 — 4:1. Бучневич — 13 (мен., п.в., Томас), 56:08 — 5:1.

Вратари: Хуссо — Самсонов (Фукэйл, 40:00, 55:14 — 56:08).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (10+6+8) — 27 (10+9+8).

Наши: Барбашев (15.40/3/+2), Бучневич (18.41/3/+3), Костин (10.03/2/0) — Кузнецов (17.37/3/-2), Овечкин (20.55/3/-3), Орлов (19.49/2/-1).

8 января. Сент-Луис. Enterprise Center.