Бучневич признан второй звездой недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала имена трех звезд минувшей игровой недели.

Второй звездой был признан российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Он в четырех матчах набрал 7 очков (3+4). Бучневич помог своей команде одержать шестую победу подряд после восьмиматчевой серии поражений.

Первой звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в четырех матчах набрал 11 (4+7) очков.

Третья звезда — голкипер «Сиэтла» Мартин Джонс. Он помог своей команде одержать на неделе две победы в трех матчах.