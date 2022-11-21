Легенда «Питтсбурга» Лемье назвал Малкина одним из величайших игроков в истории НХЛ
Легенда и совладелец «Питтсбурга» Марио Лемье высказался о 1000-м матче нападающего Евгения Малкина с «Чикаго» (2:0).
«Джино, поздравляю с вступлением в клуб игроков, которые провели 1000 матчей. Кажется, только вчера молодой парень из Магнитогорска приехал в Питтсбург, чтобы так сильно повлиять на нашу франшизу. Ты не только один из величайших игроков в истории «Пингвинз» — ты один из величайших в истории НХЛ, а также важная часть трех побед в Кубке Стэнли. Спасибо за все, что ты сделал для команды и города», — приводит слова Лемье пресс-служба клуба в Twitter.
Малкин занимает третье место в истории по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732). На счету Лемье 915 матчей за «Питтсбург».
В матче с «Чикаго» 36-летний россиянин забросил шайбу на 23-й минуте. На данный момент Малкин набрал 20 (8+12) очков в 19 матчах сезона.
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|И
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|11
|7
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|2
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|16
|10
|6
|21
|3
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|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
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|5
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|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
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|18
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|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
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|В
|П
|О
|1
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|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
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|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Эдмонтон
|18
|10
|8
|20
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|18
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
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|13
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|21.11
|02:00
|
Коламбус – Флорида
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|03:00
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Чикаго – Питтсбург
|3 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|34
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|18
|30
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|20
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
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Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
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|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
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Витек Ванечек
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