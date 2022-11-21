Легенда «Питтсбурга» Лемье назвал Малкина одним из величайших игроков в истории НХЛ

Легенда и совладелец «Питтсбурга» Марио Лемье высказался о 1000-м матче нападающего Евгения Малкина с «Чикаго» (2:0).

«Джино, поздравляю с вступлением в клуб игроков, которые провели 1000 матчей. Кажется, только вчера молодой парень из Магнитогорска приехал в Питтсбург, чтобы так сильно повлиять на нашу франшизу. Ты не только один из величайших игроков в истории «Пингвинз» — ты один из величайших в истории НХЛ, а также важная часть трех побед в Кубке Стэнли. Спасибо за все, что ты сделал для команды и города», — приводит слова Лемье пресс-служба клуба в Twitter.

Малкин занимает третье место в истории по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732). На счету Лемье 915 матчей за «Питтсбург».

В матче с «Чикаго» 36-летний россиянин забросил шайбу на 23-й минуте. На данный момент Малкин набрал 20 (8+12) очков в 19 матчах сезона.