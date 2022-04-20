Бучневич повторил рекорд «Сент-Луиса» 50-летней давности

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в матче с «Бостоном» (2:3 ОТ) повторил клубный рекорд, установленный более 50 лет назад. 27-летний россиянин забил гол, отдал передачу и его серия с очками достигла отметки в 11 матчей.

Это повторение клубного рекорда по длительности результативной серии среди хоккеистов, проводящих свой первый сезон за команду.

Рекорд, установленный в сезоне-1969/70, принадлежал Филу Гойетту.