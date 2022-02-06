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Сегодня, 15:27

НХЛ планирует провести Кубок мира в Италии в 2024 году и поехать на Олимпиаду-2026

Игорь Рабинер
Обозреватель
НХЛ планирует провести Кубок мира в Италии в 2024 году.
Фото Aaron Doster, USA Today Sports

По информации двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова, НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года вместо Матча звезд.

При этом планируется, что турнир пройдет в Италии, как и Олимпиада 2026 года, на которую лига собирается отпустить хоккеистов, отметил Ларионов в прямом эфире на сайте Первого канала.

По данным Ларионова, владельцы клубов дали предварительное добро для этого, а летом это решение должно быть утверждено советов директором НХЛ.

«Очень интересная новость. Событие, которое мы ждем многие годы. Предварительное согласие между НХЛ и профсоюзом игроков есть. В июне он будет ратифицирован ИИХФ.

Кубок мира состоится в феврале. И пройдет в Италии. Им интересен рынок в Европе.

Думаю, будет восемь команд. Но пока точно не знаю», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

Напомним, что НХЛ планировала отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине, однако из-за сложной ситуации с коронавирусом лига отказалась от этой идеи. Последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Последний Кубок мира состоялся в 2016-м.

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