Брэндон Саад пропустит около месяца из-за травмы

Нападающий «Колорадо» Брэндон Саад получил травму «нижней части тела». На восстановление ему потребуется от двух до четырех недель, сообщает в Twitter журналист Луи Корач.

В этом регулярном чемпионате 28-летний форвард провел 44 матча и набрал 24 (15+9) очка. Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.