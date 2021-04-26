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Брэндон Саад пропустит около месяца из-за травмы

22:44
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Нападающий «Колорадо» Брэндон Саад получил травму «нижней части тела». На восстановление ему потребуется от двух до четырех недель, сообщает в Twitter журналист Луи Корач.

В этом регулярном чемпионате 28-летний форвард провел 44 матча и набрал 24 (15+9) очка. Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.

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