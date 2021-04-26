Барабанов дебютирует за «Сан-Хосе» в матче с «Аризоной»
22:25
Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов дебютирует за калифорнийский клуб. Он попал в состав на матч регулярного чемпионата против «Аризоной», сообщает обозреватель CSN Кевин Курц в Twitter.
«Торонто» и «Сан-Хосе» произвели обмен нападающими в дедлайн. 26-летний российский хоккеист Александр Барабанов пополнил ряды «Шаркс». В Торонто проследовал финский форвард Антти Суомела.
Барабанов сыграл 13 встреч в этом сезоне, в которых сделал одну результативную передачу.
Матч «Сан-Хосе» — «Аризона» состоится завтра, 27 апреля. Начало встречи — в 5.30 по московскому времени.
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