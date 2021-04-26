Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Барабанов дебютирует за «Сан-Хосе» в матче с «Аризоной»

22:25
Теги:

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов дебютирует за калифорнийский клуб. Он попал в состав на матч регулярного чемпионата против «Аризоной», сообщает обозреватель CSN Кевин Курц в Twitter.

«Торонто» и «Сан-Хосе» произвели обмен нападающими в дедлайн. 26-летний российский хоккеист Александр Барабанов пополнил ряды «Шаркс». В Торонто проследовал финский форвард Антти Суомела.

Барабанов сыграл 13 встреч в этом сезоне, в которых сделал одну результативную передачу.

Матч «Сан-Хосе» — «Аризона» состоится завтра, 27 апреля. Начало встречи — в 5.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KKurzNHL/status/1386744027056271362

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Хартли — о победе над ЦСКА: «Мы забили важный гол в меньшинстве»
«Авангард» всухую переиграл ЦСКА и одержал третью победу в финальной серии
«Авангард» в шаге от первого Кубка Гагарина в истории. У ЦСКА больше нет права на ошибку

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд