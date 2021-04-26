Барабанов дебютирует за «Сан-Хосе» в матче с «Аризоной»

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов дебютирует за калифорнийский клуб. Он попал в состав на матч регулярного чемпионата против «Аризоной», сообщает обозреватель CSN Кевин Курц в Twitter.

Barabanov making his Sharks debut, of course. He was acquired from Toronto at the deadline for Antti Suomela — Kevin Kurz (@KKurzNHL) April 26, 2021

«Торонто» и «Сан-Хосе» произвели обмен нападающими в дедлайн. 26-летний российский хоккеист Александр Барабанов пополнил ряды «Шаркс». В Торонто проследовал финский форвард Антти Суомела.

Барабанов сыграл 13 встреч в этом сезоне, в которых сделал одну результативную передачу.

Матч «Сан-Хосе» — «Аризона» состоится завтра, 27 апреля. Начало встречи — в 5.30 по московскому времени.