Кравцов может стать частью сделки по обмену между «Рейнджерс» и «Бостоном»

«Рейнджерс» претендуют на нападающего «Бостона» Джейка Дебраска, который ранее запросил обмен. Клуб из Нью-Йорка может отдать права на российского форварда Виталия Кравцова в качестве части сделки, сообщает журналист Артур Стэйпл.

Контракт Дебраска с кэпхитом 3,675 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. После этого он может стать ограниченно свободным агентом.

В этом регулярном чемпионате 25-летний канадец набрал 10 (5+5) очков в 30 встреча.

22-летний Кравцов сейчас выступает в КХЛ за «Трактор». В нынешнем сезоне КХЛ он набрал 13 (6+7) очков в 19 встречах.