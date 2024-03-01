«Флорида» по буллитам обыграла «Монреаль»

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«Флорида» переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Победный буллит реализовал Антон Лунделл. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

«Флорида» набрала 84 очка и занимает первое место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке — 55 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Монреаль» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Барков — 14 (Райнхарт, Верхэге), 7:01 — 1:0. Сузуки — 24 (Джекай, Савар), 8:24 — 1:1. Райнхарт — 40 (бол., Ткачак, Барков), 34:08 — 2:1. Слафковски — 13 (Сузуки), 39:59 — 2:2. Ньюхук — 9 (бол., Кофилд, Сузуки), 43:27 — 2:3. Райнхарт — 41 (мен., Барков), 53:05 — 3:3.

Победный буллит: Лунделл.

Вратари: Столарз — Монтембо.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (11+14+8+3) — 31 (11+9+9+2).

Наши: Куликов (15.31/1/0) — -.

1 марта. Санрайз. FLA Live Arena. 18918 зрителей.