НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Бостон» подписал с Дебраском новый контракт

02:00
Теги:

Форвард «Бостона» Джейк Дебраск подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на два года с общей зарплатой в 7,35 миллиона долларов.

Дебраск выступает за «Бостон» с 2017 года. В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 35 (19+16) очков. В 13 играх плей-офф Дебраск забросил четыре шайбы.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир