«Бостон» подписал с Дебраском новый контракт

Форвард «Бостона» Джейк Дебраск подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на два года с общей зарплатой в 7,35 миллиона долларов.

Дебраск выступает за «Бостон» с 2017 года. В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 35 (19+16) очков. В 13 играх плей-офф Дебраск забросил четыре шайбы.