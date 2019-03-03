"Бостон" победил "Нью-Джерси" благодаря шайбе Маршана

"Бостон" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:0. Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий Брэд Маршан.
Защитник "Дэвилз" Егор Яковлев отыграл 11 минут 57 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Нью-Джерси" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Маршан - 27 (бол., Бержерон, Дебраск), 2:37 - 1:0.
Нереализованный буллит: Маршан (Бостон Брюинз), 7:16.
Вратари: Раск - Блэквуд (58:29 - 59:22, 59:39).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 30 (13+10+7) - 20 (10+4+6).
Наши: - - Яковлев (11.57/3/0).
3 марта. Бостон. TD Garden.
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