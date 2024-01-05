«Бостон» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 52 очками в 37 матчах. «Питтсбург» идет на 10-й строчке с 42 очками в 37 играх.