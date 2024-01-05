«Сент-Луис» переиграл «Ванкувер»
«Сент-Луис» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
«Сент-Луис» набрал 39 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Ванкувер» занимает 3-ю строчку — 51 очко.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Гарлэнд — 4 (Блюгерс, Джошуа), 1:57 — 0:1. Парэйко — 7 (Томас, Кайру), 24:22 — 1:1. Томас — 16 (Перунович, Бучневич), 48:03 — 2:1.
Вратари: Биннингтон — Демко (56:43).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 32 (11+10+11) — 26 (9+7+10).
Наши: Бучневич (21.57/1/+2), Торопченко (11.36/2/-1) — Задоров (21.19/5/0), Михеев (14.03/0/0).
5 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|38
|19
|19
|44
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|42
|6
|Вашингтон
|36
|18
|18
|42
|7
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|38
|11
|27
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
|5.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 3 Б
|5.01
|03:00
|
Рейнджерс – Чикаго
|4 : 1
|5.01
|03:00
|
Бостон – Питтсбург
|5 : 6
|5.01
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|1 : 6
|5.01
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 1
|5.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 6
|5.01
|04:00
|
Даллас – Колорадо
|4 : 5 ОТ
|5.01
|04:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|1 : 4
|5.01
|05:00
|
Аризона – Айлендерс
|- : -
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|5.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|5.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|5.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|38
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1