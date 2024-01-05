Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Чикаго»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).

Россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Второй звездой встречи стал форвард «рейнджеров» Винс Трочек, на счету которого ассистентский хет-трик.

Третья звезда матча — защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба, забросивший одну шайбу.