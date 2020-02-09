«Бостон» обыграл «Аризону» и одержал шестую победу подряд

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» — 4:2. «Брюинз» одержали шестую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Патрис Бержерон, набравший 3 (1+2) очка.

На счету защитника гостей Ильи Любушкина бросок в створ и 2 силовых приема за 14.34 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Аризона» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Кессел — 12 (бол.), 23:26 — 0:1. Койл — 11 (Макэвой, Крейчи), 26:50 — 1:1. Бержерон — 23 (бол., Пастрняк, Краг), 32:06 — 2:1. Дебраск — 18 (бол., Пастрняк, Бержерон), 34:35 — 3:1. Чикран — 11 (Келлер, Хиностроза), 40:26 — 3:2. Койл — 12 (п.в., Бержерон), 59:11 — 4:2.

Вратари: Раск — Хилл (58:20 — 59:11, 59:32).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 33 (9+12+12) — 31 (6+15+10).

Наши: — - Любушкин (14.34/1/0).

8 февраля. Бостон. TD Garden.