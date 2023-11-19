«Бостон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Бостон» с 28 очками лидирует в Восточной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на 14-й строчке.

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