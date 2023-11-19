Ничушкин стал первой звездой матч с «Далласом»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча с «Далласом» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина гол и результативная передача.

Второй звездой встречи стал Микко Рантанен («Колорадо») — автор гола и передачи.

Третьей звездой матча признан Тайлер Сегин («Даллас»), на счету которого ассистентский дубль.

После этого матча «Колорадо» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Даллас» с 23 очками — на третьей строчке.