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Сегодня, 05:59

Хет-трик Маршана помог «Бостону» переиграть «Монреаль»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Брюинз» одержали третью победу кряду. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан оформил хет-трик и был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Монреаль» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Маршан — 17 (Носек, Лазар), 14:43 — 1:0. Маршан — 18 (Смит, Бержерон), 14:58 — 2:0. Лазар — 4 (Дебраск, Грызлик), 19:10 — 3:0. Маршан — 19 (мен., Мур, Бержерон), 27:10 — 4:0. Пеццетта — 2 (Кулак), 30:46 — 4:1. Вааканайнен — 1 (Блид, Лазар), 50:19 — 5:1.

Вратари: Ульмарк — Аллен (Монтембо, 17:11).

Штраф: 21 — 21.

Броски: 41 (13+15+13) — 25 (6+9+10).

13 января. Бостон. TD Garden.

Брэд Маршан
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
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Маршан за 15 секунд оформил дубль в матче с «Монреалем». Видео
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 34 23 11 49
4 Бостон 33 20 13 42
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 33 16 17 37
6 Даллас 32 17 15 36
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 33 7 26 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 34 10 24 24
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13.01 03:00
Монреаль – Бостон
 - : -
13.01 03:00
Бостон – Монреаль
 5 : 1
13.01 04:30
Даллас – Сиэтл
 - : -
13.01 05:30
Эдмонтон – Миннесота
 - : -
13.01 06:00
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Чикаго

 36 23
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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