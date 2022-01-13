Хет-трик Маршана помог «Бостону» переиграть «Монреаль»
«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Брюинз» одержали третью победу кряду. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.
Нападающий «Бостона» Брэд Маршан оформил хет-трик и был признан первой звездой встречи.
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«Бостон» — «Монреаль» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы: Маршан — 17 (Носек, Лазар), 14:43 — 1:0. Маршан — 18 (Смит, Бержерон), 14:58 — 2:0. Лазар — 4 (Дебраск, Грызлик), 19:10 — 3:0. Маршан — 19 (мен., Мур, Бержерон), 27:10 — 4:0. Пеццетта — 2 (Кулак), 30:46 — 4:1. Вааканайнен — 1 (Блид, Лазар), 50:19 — 5:1.
Вратари: Ульмарк — Аллен (Монтембо, 17:11).
Штраф: 21 — 21.
Броски: 41 (13+15+13) — 25 (6+9+10).
13 января. Бостон. TD Garden.
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|21
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|5
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|17
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|32
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|36
|7
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|23
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|8
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|33
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|39
|23
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|48
|2
|Анахайм
|39
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|20
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|3
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|18
|41
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|37
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|41
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|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
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|35
|16
|19
|35
|8
|Сиэтл
|34
|10
|24
|24
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|13.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|5 : 1
|13.01
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|13.01
|05:30
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|13.01
|06:00
|
Аризона – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Алекс Дебринкэт
Чикаго
|36
|23
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|23
|2.01
|
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Игорь Шестеркин
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|2.09