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Сегодня, 04:17

Маршан за 15 секунд оформил дубль в матче с «Монреалем». Видео

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан оформил дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Первую шайбу он забросил на 14 минуте 43 секунде встречи, а вторую — спустя 15 секунд. Для него эти голы стали 17 и 18 в этом сезоне.

Брэд Маршан
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
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5 Коламбус 34 16 18 33
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1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 34 23 11 49
4 Бостон 32 19 13 40
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 34 7 27 18
Центральный дивизион И В П О
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 34 10 24 24
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24.11
19.11 03:00
Баффало – Калгари
 0 : 5
19.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 0 : 6
19.11 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
19.11 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 1
19.11 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
19.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 1
19.11 04:00
Миннесота – Даллас
 7 : 2
19.11 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 1
19.11 05:00
Аризона – Коламбус
 4 : 5 Б
19.11 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 2 : 1 Б
19.11 06:00
Анахайм – Каролина
 1 : 2
19.11 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Чикаго

 36 23
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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