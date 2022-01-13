Маршан за 15 секунд оформил дубль в матче с «Монреалем». Видео

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан оформил дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Первую шайбу он забросил на 14 минуте 43 секунде встречи, а вторую — спустя 15 секунд. Для него эти голы стали 17 и 18 в этом сезоне.