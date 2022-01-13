Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:13

«Даллас» обыграл «Сиэтл». Худобин остался в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кракен» потерпел седьмое поражение кряду.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин провел всю встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сиэтл» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы: Хинтц — 14 (Робертсон, Павелски), 0:50 — 1:0. Ярнкрок — 5 (бол., Юханссон, Маккэн), 8:25 — 1:1. Павелски — 14 (Хейсканен, Сутер), 11:00 — 2:1. Робертсон — 13 (бол., Хинтц, Павелски), 13:01 — 3:1. Маккэн — 15 (Эберле, Данн), 25:38 — 3:2. Павелски — 15 (Линделл), 38:37 — 4:2. Хаканпяя — 1 (п.в., Хинтц, Павелски), 58:18 — 5:2.

Вратари: Эттингер — Грубауэр (57:02 — 58:18).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (10+8+7) — 25 (5+6+14).

13 января. Даллас. American Airlines Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
0
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хет-трик Маршана помог «Бостону» переиграть «Монреаль»

Макдэвид вышел из COVID-протокола и готов играть
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 34 23 11 49
4 Бостон 33 20 13 42
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Даллас 33 18 15 38
6 Виннипег 33 16 17 37
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 33 7 26 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 35 10 25 24
Результаты / календарь
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
13.01 03:00
Монреаль – Бостон
 - : -
13.01 03:00
Бостон – Монреаль
 5 : 1
13.01 04:30
Даллас – Сиэтл
 5 : 2
13.01 05:30
Эдмонтон – Миннесота
 - : -
13.01 06:00
Аризона – Торонто
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Чикаго

 36 23
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости