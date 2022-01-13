«Даллас» обыграл «Сиэтл». Худобин остался в запасе
«Даллас» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кракен» потерпел седьмое поражение кряду.
Российский вратарь «Старз» Антон Худобин провел всю встречу на скамейке запасных.
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«Даллас» — «Сиэтл» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Голы: Хинтц — 14 (Робертсон, Павелски), 0:50 — 1:0. Ярнкрок — 5 (бол., Юханссон, Маккэн), 8:25 — 1:1. Павелски — 14 (Хейсканен, Сутер), 11:00 — 2:1. Робертсон — 13 (бол., Хинтц, Павелски), 13:01 — 3:1. Маккэн — 15 (Эберле, Данн), 25:38 — 3:2. Павелски — 15 (Линделл), 38:37 — 4:2. Хаканпяя — 1 (п.в., Хинтц, Павелски), 58:18 — 5:2.
Вратари: Эттингер — Грубауэр (57:02 — 58:18).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (10+8+7) — 25 (5+6+14).
13 января. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
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|П
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|Каролина
|33
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|2
|Рейнджерс
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|14
|50
|3
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|49
|4
|Питтсбург
|35
|21
|14
|47
|5
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|18
|33
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|Филадельфия
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|Нью-Джерси
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|33
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|10
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
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|12
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|2
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|24
|14
|53
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|34
|23
|11
|49
|4
|Бостон
|33
|20
|13
|42
|5
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|37
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|21
|37
|6
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|10
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|26
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|9
|20
|20
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|35
|7
|28
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|37
|24
|13
|50
|2
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|3
|Сент-Луис
|36
|21
|15
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|6
|Виннипег
|33
|16
|17
|37
|7
|Чикаго
|36
|13
|23
|31
|8
|Аризона
|33
|7
|26
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|8
|Сиэтл
|35
|10
|25
|24
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|13.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|5 : 1
|13.01
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|5 : 2
|13.01
|05:30
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|13.01
|06:00
|
Аризона – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Алекс Дебринкэт
Чикаго
|36
|23
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|23
|2.01
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09