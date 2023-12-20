«Бостон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в овертайме проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У «Уайлд» дубль на счету Кирилла Капризова, еще по голу забили Маркус Юханссон и Райан Хартман. За «Брюинз» отличились Давид Пастрняк (дубль) и Брэд Маршан.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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