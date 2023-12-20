«Аризона» обыграла «Оттаву». Зуб набрал одно очко
«Аризона» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Койотс» одержали третью победу подряд.
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал одну голевую передачу.
«Аризона» набрала 34 очка и поднялась на 8-е место в Западной конференции. «Оттава» — последняя в Восточной конференции (22 очка).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Оттава» — 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
Голы: Крокшенк — 1 (Зуб, Сандерсон), 4:10 — 0:1. Норрис — 10 (бол., Сандерсон, Штюцле), 13:06 — 0:2. Кубалик — 7 (Браннстрем), 14:19 — 0:3. Макбэйн — 5 (Кули, Карконе), 34:10 — 1:3. Мозер — 3 (Маччелли, Дамба), 49:14 — 2:3. Келлер — 11 (Стэчер, Керфут), 49:47 — 3:3. Кессельринг — 2 (Макбэйн, Карконе), 56:27 — 4:3.
Вратари: Ингрэм (Веймелка, 14:19) — Корписало (58:20).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 38 (13+13+12) — 22 (7+9+6).
Наши: — - Зуб (24.37/1/0), Тарасенко (16.54/0/-1).
20 декабря. Темпе. Mullett Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|31
|15
|16
|38
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|31
|15
|16
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|27
|11
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|2
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|3
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|31
|16
|15
|34
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|27
|17
|10
|38
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|6 : 1
|20.12
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 5
|20.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Каролина – Вегас
|6 : 3
|20.12
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|20.12
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|4 : 9
|20.12
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 1
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|2 : 5
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|20.12
|05:00
|
Аризона – Оттава
|4 : 3
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|20
|2.01