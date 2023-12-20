«Аризона» обыграла «Оттаву». Зуб набрал одно очко

«Аризона» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Койотс» одержали третью победу подряд.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал одну голевую передачу.

«Аризона» набрала 34 очка и поднялась на 8-е место в Западной конференции. «Оттава» — последняя в Восточной конференции (22 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Оттава» — 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

Голы: Крокшенк — 1 (Зуб, Сандерсон), 4:10 — 0:1. Норрис — 10 (бол., Сандерсон, Штюцле), 13:06 — 0:2. Кубалик — 7 (Браннстрем), 14:19 — 0:3. Макбэйн — 5 (Кули, Карконе), 34:10 — 1:3. Мозер — 3 (Маччелли, Дамба), 49:14 — 2:3. Келлер — 11 (Стэчер, Керфут), 49:47 — 3:3. Кессельринг — 2 (Макбэйн, Карконе), 56:27 — 4:3.

Вратари: Ингрэм (Веймелка, 14:19) — Корписало (58:20).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 38 (13+13+12) — 22 (7+9+6).

Наши: — - Зуб (24.37/1/0), Тарасенко (16.54/0/-1).

20 декабря. Темпе. Mullett Arena.