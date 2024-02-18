«Бостон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» дома уступил «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» потерпел четвертое поражение подряд и занимает первое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 55 матчах.

«Лос-Анджелес» идет седьмым на «Западе» с 62 очками в 52 играх.