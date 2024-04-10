«Флорида» без Бобровского обыграла «Оттаву»

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«Флорида» на своем льду выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел эту встречу на скамейке запасных.

«Флорида» набрала 104 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 72 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Оттава» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Лунделл — 12 (бол., Столарз), 12:02 — 1:0. Казинс — 7 (Миккола, Беннетт), 14:48 — 2:0.

Вратари: Столарз — Корписало (56:45 — 57:58).

Штраф: 16 — 20.

Броски: 30 (12+3+15) — 25 (9+5+11).

Наши: Куликов (19.41/0/0), Тарасенко (17.32/4/0) — Зуб (19.00/1/-1).

10 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena.