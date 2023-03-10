Панарин признан третьей звездой матча с «Монреалем»

Читать «СЭ» в

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 Б).

31-летний россиянин оформил ассистентский хет-трик. Первой звездой признан форвард Мика Зибанежад, реализовавший победный буллит. Вторая звезда — защитник «Канадиенс» Кайден Гюле, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Панарин провел 64 матча, в которых набрал 72 (19+53) очка.