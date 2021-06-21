Болельщики отреагировали на ужасное судейство в матче «Монреаль» — «Вегас»
08:09
В матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Вегасом» произошел странный эпизод, который вызвал негативные эмоции у болельщиков.
В конце второго периода защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб при счете 0:1 ударил форварда «Канадиенс» Ника Сузуки рукой в голову на глазах судьи матча Криса Ли, но не получил за это штраф.
Так болельщики отреагировали на пропущенное судьей нарушение:
«Это должна быть его последняя игра в году, судейство было шуткой с обеих сторон».
«Он даже слишком поздно смотрит в сторону, чтобы притвориться, как не заметил этого».
«НХЛ, это неприемлемо для этого вида спорта».
«Этот рефери никогда больше не должен работать на матчах».
«Два одноклубника отмечают гол».
Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля».
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