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Болельщики отреагировали на ужасное судейство в матче «Монреаль» — «Вегас»

08:09
Болельщики отреагировали на ужасное судейство в матче «Монреаль» — «Вегас». Фото Twitter
Болельщики отреагировали на ужасное судейство в матче «Монреаль» — «Вегас». Фото Twitter
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В матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Вегасом» произошел странный эпизод, который вызвал негативные эмоции у болельщиков.

В конце второго периода защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб при счете 0:1 ударил форварда «Канадиенс» Ника Сузуки рукой в голову на глазах судьи матча Криса Ли, но не получил за это штраф.

Так болельщики отреагировали на пропущенное судьей нарушение:

«Это должна быть его последняя игра в году, судейство было шуткой с обеих сторон».

«Он даже слишком поздно смотрит в сторону, чтобы притвориться, как не заметил этого».

«НХЛ, это неприемлемо для этого вида спорта».

«Этот рефери никогда больше не должен работать на матчах».

«Два одноклубника отмечают гол».

Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля».

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