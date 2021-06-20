Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро может войти в тренерский штаб «Торонто». Он может стать одним из помощников главного тренера команды Шелдона Кифа, информирует инсайдер Эллиотт Фридман.

Последним местом работы Будро была «Миннесота». Он возглавлял «Уайлд» с мая 2016 года по февраль 2020-го. За это время «Миннесота» под его руководством дважды выходила в плей-офф, где оба раза проиграла в первом раунде.

«Торонто» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Монреалю» (3-4).

«Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его с 1967 года.

Таким образом, даже в случае победы в следующем году, пауза между победами составит 55 лет. Это новый антирекорд НХЛ. Предыдущий принадлежал «Рейнджерс» (54 года, победы в 1940 и 1994 годах).