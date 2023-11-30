Болельщики отреагировали на падение Овечкина на предматчевой раскатке: «Вес надо сгонять! Сбитый летчик»

Болельщики прокомментировали падение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на раскатке перед матчем с «Лос-Анджелесом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Видео падения 38-летнего россиянина выложил Telegram-канал «Хоккейный ГлавШтаб».

Пользователи раскритиковали физическую форму хоккеиста:

«Вес надо сгонять», — считает Василий Трухин. «Он все, уже сбитый летчик», — заявил Вячеслав. «Стареет Ови», — написал Xxxx Xxxx.

В комментариях нашлись и болельщики, которые поддержали Овечкина и поспорили с его критиками:

«Да, представьте, в НХЛ никто не падает, только Ови», — написал vtfhufl. «Отрицать старение — глупо! Но Ови сделал свое имя сам! И дай бог ему колотить хотя бы до 40», — считает Алекс. «Ови всегда в кадре! Красава! А вообще он и лежа забивать умеет. Так что наколотит свое и скоро будет над Гретцки. Все впереди», — уверен Вячеслав.