Замула об отказе Проворова участвовать в акции ЛГБТ: «Считаю, это правильно. Почему мы должны делать то, чего не хотим?»
Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на поступок своего бывшего одноклубника Ивана Проворова, не ставшего надевать радужную майку на предматчевую раскатку.
— Прогремела еще одна российская история, связанная с «Филадельфией», — когда Иван Проворов отказался выходить на раскатку в радужном свитере и НХЛ его за это не наказала, признав его право поступать в соответствии со своими взглядами.
— Считаю, что это правильно. Почему мы должны делать то, чего не хотим? Нам тяжело в таких майках, у нас не принято ходить в стрингах и т. д. А кто готов — тот имеет на это полное право. Каждый такие вещи должен решать сам.
— Вы с Иваном говорили об этом?
— Я в это время был в АХЛ. Открыл твиттер, увидел, сколько говна на него выливается. Сразу ему позвонил и сказал, что он красава. Он засмеялся. Но на самом деле на него тогда было огромное давление, ему писали разные угрозы. Но Ваня показывает стабильный уровень на льду, а значит, его ничто не может выбить из колеи. Если бы он ту игру еще плохо сыграл — его бы вообще «съели». Я молился, чтобы он хорошо сыграл, и Проворов это сделал. Показал, что его всякими твиттерами не сломать и в голову не залезть.
— Потом несколько команд НХЛ вообще отменили этот «день гордости». The Athletic связал это с тем, что в России вышел закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, и в случае обязательного выхода на лед в радужной атрибутике российские игроки могли бы пострадать дома. Это так?
— Думаю, да.
— Обмен Проворова с этой историей никак не связан?
— Не знаю, мы с ним об этом не говорили. Если бы Ваня остался здесь — я был бы только рад. Но у каждого своя карьера. Может, благодаря этому обмену он выйдет на новый уровень.
— Его обмен может поднять вашу роль в команде. Одним сильным конкурентом меньше.
— Понятно, что мы конкуренты как защитники. Может, он меня таким не считает, потому что играет на другом уровне. Но когда у тебя есть русский игрок в команде, считаю, ты обязан с ним хорошо общаться. И у нас были хорошие отношения. Если бы у меня был в конкурентах более молодой защитник из России, я бы также мог сходить с ним поужинать и подсказать, в чем вижу его ошибки. Это правильно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|21
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|5
|33
|2
|Каролина
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|13
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|3
|Вашингтон
|19
|11
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|24
|4
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|22
|10
|12
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|30.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|2 : 4
|30.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|3 : 2
|30.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|1 : 2
|И
|О
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97