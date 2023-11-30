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Сегодня, 13:45

Замула об отказе Проворова участвовать в акции ЛГБТ: «Считаю, это правильно. Почему мы должны делать то, чего не хотим?»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Иван Проворов.
Фото Global Look Press

Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на поступок своего бывшего одноклубника Ивана Проворова, не ставшего надевать радужную майку на предматчевую раскатку.

— Прогремела еще одна российская история, связанная с «Филадельфией», — когда Иван Проворов отказался выходить на раскатку в радужном свитере и НХЛ его за это не наказала, признав его право поступать в соответствии со своими взглядами.

— Считаю, что это правильно. Почему мы должны делать то, чего не хотим? Нам тяжело в таких майках, у нас не принято ходить в стрингах и т. д. А кто готов — тот имеет на это полное право. Каждый такие вещи должен решать сам.

— Вы с Иваном говорили об этом?

— Я в это время был в АХЛ. Открыл твиттер, увидел, сколько говна на него выливается. Сразу ему позвонил и сказал, что он красава. Он засмеялся. Но на самом деле на него тогда было огромное давление, ему писали разные угрозы. Но Ваня показывает стабильный уровень на льду, а значит, его ничто не может выбить из колеи. Если бы он ту игру еще плохо сыграл — его бы вообще «съели». Я молился, чтобы он хорошо сыграл, и Проворов это сделал. Показал, что его всякими твиттерами не сломать и в голову не залезть.

— Потом несколько команд НХЛ вообще отменили этот «день гордости». The Athletic связал это с тем, что в России вышел закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, и в случае обязательного выхода на лед в радужной атрибутике российские игроки могли бы пострадать дома. Это так?

— Думаю, да.

— Обмен Проворова с этой историей никак не связан?

— Не знаю, мы с ним об этом не говорили. Если бы Ваня остался здесь — я был бы только рад. Но у каждого своя карьера. Может, благодаря этому обмену он выйдет на новый уровень.

— Его обмен может поднять вашу роль в команде. Одним сильным конкурентом меньше.

— Понятно, что мы конкуренты как защитники. Может, он меня таким не считает, потому что играет на другом уровне. Но когда у тебя есть русский игрок в команде, считаю, ты обязан с ним хорошо общаться. И у нас были хорошие отношения. Если бы у меня был в конкурентах более молодой защитник из России, я бы также мог сходить с ним поужинать и подсказать, в чем вижу его ошибки. Это правильно.

Артемий Панарин, Егор Замула и&nbsp;Джон Торторелла. «Тренер спросил, почему постригся Панарин, и рассмеялся: «Вы, русские, — сумасшедшие. Но я вас люблю»

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4 Филадельфия 22 11 11 23
5 Айлендерс 21 8 13 22
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7 Питтсбург 21 10 11 21
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
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Центральный дивизион И В П О
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2 Даллас 20 13 7 28
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