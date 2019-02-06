Болельщики "Нью-Джерси" освистали Ковальчука. Видео

Болельщики "Нью-Джерси" критикой встретили российского нападающего "Лос-Анджелеса" Илью Ковальчука​ перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. Некоторые недовольно гудели в адрес хоккеиста, а на некоторых были надеты свитеры россиянина с измененной в оскорбительной форме фамилией.

Напомним, в 2010 году Ковальчук подписал 15-летний контракт с "Нью-Джерси" на 100 миллионов долларов, но спустя три года подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и вернулся в КХЛ, где играл за СКА.