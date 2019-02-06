Болельщики "Нью-Джерси" освистали Ковальчука. Видео

Болельщики "Нью-Джерси" критикой встретили российского нападающего "Лос-Анджелеса" Илью Ковальчука перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. Некоторые недовольно гудели в адрес хоккеиста, а на некоторых были надеты свитеры россиянина с измененной в оскорбительной форме фамилией.
Напомним, в 2010 году Ковальчук подписал 15-летний контракт с "Нью-Джерси" на 100 миллионов долларов, но спустя три года подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и вернулся в КХЛ, где играл за СКА.
Embrace the hate 🤷♂️– FOX Sports West (@FoxSportsWest) 5 февраля 2019 г.
Ilya Kovalchuk is back in NJ for the first time since returning to the NHL@Patrick_ONeal | @DarylEvans15 | @JimFox19 pic.twitter.com/EpwgZv6zvf
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