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Болельщики назвали Овечкина любимым снайпером НХЛ. Он победил Мессье, Гретцки, Халла и Лемье

20:41
Александр Овечкин. Фото НХЛ
Александр Овечкин. Фото НХЛ
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выиграл голосование болельщиков на любимого снайпера в истории НХЛ. Голосование проводил портал NBC.

По пути к финалу Овечкин победил в голосовании Марка Мессье, Уэйна Гретцки и Бретта Халла, а в финале набрал больше голосов, чем Марио Лемье.

Среди прочих в голосовании принимал участие и экс-капитан «Авангарда» Яромир Ягр, который проиграл Лемье в виртуальном четвертьфинале.

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