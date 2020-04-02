Болельщики назвали Овечкина любимым снайпером НХЛ. Он победил Мессье, Гретцки, Халла и Лемье
20:41
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выиграл голосование болельщиков на любимого снайпера в истории НХЛ. Голосование проводил портал NBC.
По пути к финалу Овечкин победил в голосовании Марка Мессье, Уэйна Гретцки и Бретта Халла, а в финале набрал больше голосов, чем Марио Лемье.
Среди прочих в голосовании принимал участие и экс-капитан «Авангарда» Яромир Ягр, который проиграл Лемье в виртуальном четвертьфинале.
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