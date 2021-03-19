Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бобровский: «Жаль, что проиграли «Нэшвиллу», но «Флорида» все равно провела хороший матч»

09:35
Теги:

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:2).

«Жаль, что проиграли, но мы все равно провели хороший матч, — сказал Бобровский. — Но уж как есть. Мы оставим это поражение позади и будем двигаться дальше», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский потерпел первое поражение в марте, на чем прервалась его шестиматчевая победная серия.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...