Бобровский: «Жаль, что проиграли «Нэшвиллу», но «Флорида» все равно провела хороший матч»
09:35
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:2).
«Жаль, что проиграли, но мы все равно провели хороший матч, — сказал Бобровский. — Но уж как есть. Мы оставим это поражение позади и будем двигаться дальше», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Бобровский потерпел первое поражение в марте, на чем прервалась его шестиматчевая победная серия.
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