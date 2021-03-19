Бобровский: «Жаль, что проиграли «Нэшвиллу», но «Флорида» все равно провела хороший матч»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:2).

«Жаль, что проиграли, но мы все равно провели хороший матч, — сказал Бобровский. — Но уж как есть. Мы оставим это поражение позади и будем двигаться дальше», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский потерпел первое поражение в марте, на чем прервалась его шестиматчевая победная серия.