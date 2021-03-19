«Баффало» попросит Холла снять запрет на обмен

«Баффало» готово обменять нападающего Тэйлора Холла в дедлайн. Генеральный менеджер «Клинков» Кевин Адамс проведет переговоры с игроком, чтобы тот согласился снять запрет на обмен, пишет TSN 19 марта.

29-летний канадец подписал контракт с «Баффало» перед началом сезона на год с зарплатой в 8 миллионов долларов.

Он провел в регулярном чемпионате 28 матчей и набрал 16 (2+14) очков при показателе полезности «-17».

«Баффало» занимает последнее место в лиге, набрав 16 очков в 29 матчах.