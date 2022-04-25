Бобровский заменил Найта после пяти пропущенных шайб от «Тампы»

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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Тампу».

На 33-й минуте при счете 3:5 голкипер Сергей Бобровский заменил Спенсера Найта в воротах.

Найт во встрече с «Тампой» отразил 12 бросков из 17.