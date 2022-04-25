Бобровский заменил Найта после пяти пропущенных шайб от «Тампы»
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Тампу».
На 33-й минуте при счете 3:5 голкипер Сергей Бобровский заменил Спенсера Найта в воротах.
Найт во встрече с «Тампой» отразил 12 бросков из 17.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|52
|28
|112
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|80
|45
|35
|101
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|79
|35
|44
|80
|6
|Коламбус
|79
|36
|43
|79
|7
|Нью-Джерси
|79
|27
|52
|62
|8
|Филадельфия
|79
|25
|54
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|78
|57
|21
|120
|2
|Торонто
|79
|51
|28
|109
|3
|Тампа-Бэй
|78
|48
|30
|104
|4
|Бостон
|78
|48
|30
|101
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|80
|31
|49
|72
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|79
|20
|59
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|79
|48
|31
|107
|4
|Нэшвилл
|78
|44
|34
|93
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|79
|46
|33
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|78
|31
|47
|74
|7
|Анахайм
|79
|30
|49
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
Результаты / календарь
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
|25.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|25.04
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|25.04
|02:00
|
Вашингтон – Торонто
|- : -
|25.04
|02:00
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|25.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|25.04
|03:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|- : -
|25.04
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|118
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|78
|114
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
Новости