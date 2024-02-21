Бобровский в матче с «Оттавой» сцепился с Ткачаком

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» — 3:2 ОТ.

В одном из эпизодов третьего периода вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сцепился с форвардом «Сенаторз» Мэттью Ткачаком после того, как нападающий выбил шайбу из ловушки голкипера. Судья встречи не стал наказывать игроков.

«Флорида» набрала 78 очков и лидирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке — 49 очков.