«Питтсбург» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Островитяне» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте