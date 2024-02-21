«Флорида» — «Оттава»: видеообзор матча

«Флорида» на своем льду переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Пантерз» одержали шесть побед подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

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