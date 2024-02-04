Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: видеообзор Матча звезд НХЛ

Команда Мэттьюса переиграла команду Макдэвида в финале Матча звезд НХЛ — 7:4. Встреча прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.

У победителей Остон Мэттьюс оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Клейтон Келлер, Митчелл Марнер, Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт и Мэтью Барзал.

Голы у проигравших на счету Буна Дженнера, Давида Пастрняка, Леона Драйзайтля и Томаша Хертла.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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